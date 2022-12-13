13 декабря бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что он напуган словами Ангелы Меркель о Минских соглашениях.

Во вторник ранее занимавший пост австрийского вице-канцлера Хайнц-Кристиан Штрахе выступил на заседании в Вене, посвящённом украинскому конфликту, где публично заявил, что недавнее высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель об истинном назначении Минских соглашений пугает, подрывая доверие к странам коллективного Запада.

Накануне Меркель сообщила, что Минские соглашения были призваны дать время армии Украины для подготовки к полномасштабной войне с Россией.