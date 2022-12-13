Песков: войска России не покинут территорию Украины до 1 января

Дмитрий Песков утверждает, что группировка российских Вооружённых сил не покинут территорию украинского государства до наступления нового года.

Во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пообщался с российскими журналистами, которые адресовали ему вопрос о возможности вывода военного контингента России из Украины до конца года. Песков утверждает, что о подобных директивах в Кремле разговоров не ведётся, ввиду чего выход российских военных с территории украинского государства до 1 января категорически исключён.

Вместе с тем Дмитрий Песков посоветовал адресовать вопросы о возможных сроках завершения спецоперации в Украине представителям Министерства обороны России.