Волочкова получила травмы, сорвавшись с высоты на репетиции спектакля
2022-12-13 13:52
Балерина Анастасия Волочкова собрала целый зал своим спектаклем. Артистка травмировалась на репетиции, упав с высоты, но отыграла постановку до конца.
Артистка балета Анастасия Волочкова травмировала руку на репетиции, сильно ударилась, сорвавшись с высоты.
Неприятный инцидент произошел, когда балерина готовилась к спектаклю. Волочкова утверждает, что упала, сорвавшись с полотен.
Несмотря на травму, звезда сцены отработала весь спектакль.
Зрителей на мероприятии был полный зал.
Опубликовано: Наталья Гончарова