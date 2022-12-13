Волочкова получила травмы, сорвавшись с высоты на репетиции спектакля

Балерина Анастасия Волочкова собрала целый зал своим спектаклем. Артистка травмировалась на репетиции, упав с высоты, но отыграла постановку до конца.

Артистка балета Анастасия Волочкова травмировала руку на репетиции, сильно ударилась, сорвавшись с высоты.

Неприятный инцидент произошел, когда балерина готовилась к спектаклю. Волочкова утверждает, что упала, сорвавшись с полотен.

Несмотря на травму, звезда сцены отработала весь спектакль.

Зрителей на мероприятии был полный зал.