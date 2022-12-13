Минобороны Италии: действий ВСУ недостаточно для возвращения Донбасса в Украину

Глава итальянского Министерства обороны Гуидо Крозетто утверждает, что текущая результативность действий украинских военных не позволит Донбассу вернуться под контроль Киева.

13 декабря возглавляющий Министерство обороны Италии Гуидо Крозетто дал интервью газете Askanews, где публично заявил, что нынешних действий украинской армии недостаточно для того, чтобы российские войска покинули территорию республик Донбасса, вернув их под контроль режима Владимира Зеленского.

При этом Крозетто отметил, что текущая позиция правительства России не позволит Украине пойти на мирные переговоры с Москвой, ввиду чего конфликт будет продолжаться.