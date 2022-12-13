МИД России: Лавров провёл телефонный разговор с Мухриддином

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

Во вторник, 13 декабря 2022, пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации сообщила о состоявшемся телефонном разговоре между Сергеем Лавровым и Сироджиддином Мухриддином, в ходе которого главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Россией и Таджикистаном.

Помимо прочего, Лавров и Сироджиддин рассмотрели аспекты взаимодействия Москвы и Душанбе в международных организациях, в частности, СНГ, ОДКБ, ШОС и ОБСЕ.