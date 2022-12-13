Лукашенко назначил нового главу МИД Беларуси
2022-12-13 14:24
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня назначил новых лиц на руководящие должности.
Телеграм канал пресс-службы президента Беларуси "Пул Первого" анонсировал кадровые перестановки в руководстве страны.
Из заявления следует, что президент сегодня назначил нового Министра иностранных дел Беларуси, а также руководителей Минобороны.
В оборонной сфере глава государства назначил командующего войсками ПВО, а также главу военно-воздушных сил.
Пока имена назначенцев не называются.
Опубликовано: Николай Скира
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Наталья
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