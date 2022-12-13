Рудченко не в восторге от гимна в интерпретации SHAMAN

Критик Павел Рудченко остался не в восторге от исполнения гимна певцом Ярославом Дроновым, который сильно манерничает и переигрывает.

Исполнение гимна РФ Ярославом Дроновым (SHAMAN) музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко оценил на "3".

По мнению критика, артист переигрывает и манерничает, исполняя главную песню страны. На этом фоне не спасают хорошие вокальные данные.

Впервые гимн в своей аранжировке SHAMAN исполнил 22 августа текущего года.