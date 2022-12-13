Рудченко не в восторге от гимна в интерпретации SHAMAN
2022-12-13 14:30
Критик Павел Рудченко остался не в восторге от исполнения гимна певцом Ярославом Дроновым, который сильно манерничает и переигрывает.
Исполнение гимна РФ Ярославом Дроновым (SHAMAN) музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко оценил на "3".
По мнению критика, артист переигрывает и манерничает, исполняя главную песню страны. На этом фоне не спасают хорошие вокальные данные.
Впервые гимн в своей аранжировке SHAMAN исполнил 22 августа текущего года.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
Наталья
Лепс зазывает зрителей на свой новогодний концерт со столиками, за билет на который придется выложить почти 1 000 000 рублей
Григорий Лепс объявил о проведении им новогоднего концерта со столиками на Барвихе, на который зрителям придется изрядно раскошелиться. Почти 1 000 000 российских рублей стоит такое удовольствие.Подробнее...
-