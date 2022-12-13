Агент Орбакайте, которая уехала в Америку, заявил, что певица вернется в Россию
2022-12-13 14:46
Кристина Орбакайте встречалась с российской интеллигенцией в США в лице Чулпан Хаматовой, Макса Покровского, Александра Молочникова. Ее представитель заверил, что исполнительница вернется в РФ.
Агент Кристины Орбакайте Александр Качан утверждает, что певица уехала в Штаты ненадолго и скоро вернется в РФ.
Качан заверил, что артистка прибудет в родное государство еще до новогодних праздников, так как у нее запланированы концерты и съемки в России.
Представитель исполнительницы сообщил, что рабочие планы Орбакайте в РФ не менялись. Все, что намечено, состоится.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
Наталья
Лепс зазывает зрителей на свой новогодний концерт со столиками, за билет на который придется выложить почти 1 000 000 рублей
Григорий Лепс объявил о проведении им новогоднего концерта со столиками на Барвихе, на который зрителям придется изрядно раскошелиться. Почти 1 000 000 российских рублей стоит такое удовольствие.Подробнее...
-