Агент Орбакайте, которая уехала в Америку, заявил, что певица вернется в Россию

Кристина Орбакайте встречалась с российской интеллигенцией в США в лице Чулпан Хаматовой, Макса Покровского, Александра Молочникова. Ее представитель заверил, что исполнительница вернется в РФ.

Агент Кристины Орбакайте Александр Качан утверждает, что певица уехала в Штаты ненадолго и скоро вернется в РФ.

Качан заверил, что артистка прибудет в родное государство еще до новогодних праздников, так как у нее запланированы концерты и съемки в России.

Представитель исполнительницы сообщил, что рабочие планы Орбакайте в РФ не менялись. Все, что намечено, состоится.