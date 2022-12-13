Великобритания ввела санкции против 12 высокопоставленных военных России

Британское правительство активировало новые санкционные меры в отношении двенадцати российских военачальников.

13 декабаря официальный сайт пресс-службы Великобритании обнародовал информацию о том, что Лондон вводить персональные санкции против 12 военачальников из России, отметив, что причиной новых ограничительных мер являются российские ракетные удары по украинской критической инфраструктуре.

Известно, что под новые британские санкции попали десять генералов вооружённых сил Российской Федерации и два полковника. Вместе с тем Лондон не вводил дополнительных санкций против других физлиц из России или российских оборонных предприятий.