Барецкий подозревает, что его избили из-за конфликта с Данко

Шоумен Стас Барецкий заявил, что причиной того, что его покалечили и обобрали, может быть конфликт с известным исполнителем Данко (Александр Фадеев).

Стас Барецкий, который был избит и ограблен у одного из баров Питера, не исключает, что к ситуации приложили руку "люди певца Данко", с которым у шоумена недавно произошел конфликт в этом же караоке-баре.

Оказывается, знаменитости поссорились, а потом и вовсе подрались.

Свои предположения относительно виновника инцидента, произошедшего с ним, Барецкий высказал в интервью "NEWS.ru".