Барецкий подозревает, что его избили из-за конфликта с Данко
2022-12-13 14:59
Шоумен Стас Барецкий заявил, что причиной того, что его покалечили и обобрали, может быть конфликт с известным исполнителем Данко (Александр Фадеев).
Стас Барецкий, который был избит и ограблен у одного из баров Питера, не исключает, что к ситуации приложили руку "люди певца Данко", с которым у шоумена недавно произошел конфликт в этом же караоке-баре.
Оказывается, знаменитости поссорились, а потом и вовсе подрались.
Свои предположения относительно виновника инцидента, произошедшего с ним, Барецкий высказал в интервью "NEWS.ru".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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