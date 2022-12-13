Лепс зазывает зрителей на свой новогодний концерт со столиками, за билет на который придется выложить почти 1 000 000 рублей

Григорий Лепс объявил о проведении им новогоднего концерта со столиками на Барвихе, на который зрителям придется изрядно раскошелиться. Почти 1 000 000 российских рублей стоит такое удовольствие.

Столики на новогоднем мероприятии в Барвихе с участием Григория Лепса обойдутся желающим в 900 000 рублей. Такую цену на 6 персон анонсировал певец в соцсетях.

Гости, разместившиеся у сцены в зале "Барвиха Luxury Village", заплатят 720 тысяч рублей за четверых.

VIP-ложа без стола обойдется в 450 000 рублей. За дальним столиком на 6-ых гости раскошелится на 390 000 рублей.

В новогоднем меню кроме оливье и селедки под шубой имеются пате из фуа-гра, картофельная эспума с черной икрой, заливное из осетрины и мандарины на ветке.

Вегетарианцев тоже вниманием не обделят.