Лепс зазывает зрителей на свой новогодний концерт со столиками, за билет на который придется выложить почти 1 000 000 рублей
2022-12-13 15:14
Григорий Лепс объявил о проведении им новогоднего концерта со столиками на Барвихе, на который зрителям придется изрядно раскошелиться. Почти 1 000 000 российских рублей стоит такое удовольствие.
Столики на новогоднем мероприятии в Барвихе с участием Григория Лепса обойдутся желающим в 900 000 рублей. Такую цену на 6 персон анонсировал певец в соцсетях.
Гости, разместившиеся у сцены в зале "Барвиха Luxury Village", заплатят 720 тысяч рублей за четверых.
VIP-ложа без стола обойдется в 450 000 рублей. За дальним столиком на 6-ых гости раскошелится на 390 000 рублей.
В новогоднем меню кроме оливье и селедки под шубой имеются пате из фуа-гра, картофельная эспума с черной икрой, заливное из осетрины и мандарины на ветке.
Вегетарианцев тоже вниманием не обделят.
Опубликовано: Наталья Гончарова