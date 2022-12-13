МВД Беларуси: Беглая оппозиция создала батальон «Паспалитае рушанне» для вторжения в Беларусь

Белорусская оппозиция создала военизированное формирование для вторжения в Республику Беларусь.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о создание в Польше и Литве воинского подразделения "Паспалитае рушанне". Из заявления тг-канала МВД следует, что данное формирование является экстремистским и ставит перед собой целью вторжение в Беларусь.

Отмечается, что подразделения, входящие в данное формирование, будут называться хоругвы. Отметим, что исторически "Паспалитым рушаннем" во времена Речи Посполитой называлось ополчение, которое собиралось во время войн.

Хоругвями же также назывались подразделений войск.

"Сотрудниками ГУБОПиК МВД получены сведения о создании в Польше и Литве военизированного экстремистского формирования "Посполитое Рушение" и входящих в него структурных подразделений - "хоругвей", - пишет МВД.