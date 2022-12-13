Участница Евровидения-2018 Самойлова, которая пропала с радаров после провала на конкурсе, продолжает петь и записывать композиции

Участница Евровидения-2018 Юлия Самойлова, передвигающаяся на инвалидном кресле, которая провалилась на международном конкурсе, не оставила сцены, а продолжает заниматься пением.

Участница "Евровидения-2018" от России Юлия Самойлова, передвигающаяся на инвалидном кресле, провалилась на конкурсе, но не перестала заниматься творчество.

Певица представила на международном песенном состязании композицию "I Won’t Break", но в финал попасть не смогла.

Дело в том, что из-за волнения артистка сбилась во время своего номера, заняв во 2-ом полуфинале только 15-е место.

После конкурса Самойлову не видно, но известно, что она продолжает петь и записывать новые треки. Результатами творчества Юлия делится в соцсетях.

Артистка 7 лет как замужем за музыкантом Алексеем Тараном, взявшим на себя роль администратора исполнительницы.