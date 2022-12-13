Шац пояснил, по какой причине не общается с Пугачевой, хотя оба обосновались в Израиле

Юморист, ведущий Михаил Шац не общается с певицей Аллой Пугачевой, пребывающей в Израиле. В чем причина?

Юморист, актер и ведущий ТВ Михаил Шац рассказал, по какой причине не поддерживает контакт с певицей Аллой Пугачевой, которая также как и он обосновалась в Израиле.

Шац дал интервью журналистке Ксении Собчак в рамках ее Ютуб-шоу "Осторожно: Собчак", в процессе которого рассказал о своих отношениях с Аллой Борисовной.

Комик не общается с исполнительницей, хотя виделся с ней в гостях у общих знакомых. Шац заявил, что уважает артистку, но не встречается с ней из-за того, что они проводят время в Израиле в разных компаниях.