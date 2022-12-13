Азиза рассказала, почему на новогодних огоньках не споет патриотическую песню Резника Любимые не умирают
2022-12-13 16:52
Телеканалы России отказались от композиции Ильи Резника о спецоперации на новогодних огоньках. Исполнительница патриотической песни Азиза объяснила ситуацию?
Исполнительница Азиза пояснила, по какой причине патриотическая песня композитора Ильи Резника о СВО "Любимые не умирают" не прозвучит в рамках новогодних огоньков.
По словам артистки, редакторы не желают жить в новых реалиях, а предпочитают прятать голову в песок.
Создатели музыкальных новогодних программ на ТВ желают слышать жизнерадостные композиции, с чем Азиза не согласна, так как сегодня следует называть вещи своими именами.
Опубликовано: Наталья Гончарова