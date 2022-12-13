Совбез РБ: одна воинская часть Беларуси переброшена к южной границе

Совет безопасности Беларуси сообщил о передислокации одной из воинских частей страны к южной границе государства, расположенной возле Украины.

Вечером вторника пресс-служба белорусского Совета безопасности уведомила, что в рамках начатой Александром Лукашенко внезапной проверки боевой готовности Вооружённых сил РБ одна из воинских частей Беларуси переброшена к южной границе с Украиной для прикрытия стратегически важного объекта.

По данным некоторых СМИ, речь идёт о 103-ей бригаде ВДВ, дислоцирующейся в Витебске, однако Министерство обороны Беларуси не подтверждает эту информацию.