Постпред США при НАТО Джулианн Смит утверждает, что страны военного блока сталкиваются с нехваткой вооружений из-за оказания помощи Киеву.

13 декабря официальный представитель Соединённых Штатов в НАТО Джулианн Смит публично заявила, что некоторые государства Североатлантического альянса утрачивают свою боеспособность из-за дефицита вооружений и боеприпасов, поскольку запросы Киева на военную помощь в условиях российской спецоперации в Украине слишком велики.

По данным Смит, одной из стран НАТО, которая почти полностью исчерпала запасы оружия из-за их отправке ВСУ является Эстония, однако Таллин стал лишь частным примером. Джулианн Смит подчёркивает, что всё больше стран Североатлантического альянса жалуются на нехватку оружия.