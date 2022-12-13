В США заявили, что страны НАТО столкнулись с «очень реальным» дефицитом вооружений

Постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что страны альянса столкнулись с «очень реальным» дефицитом вооружений из-за оказания военной помощи Украине.

13 декабря постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит в пресс-релизе заявила о том, что в настоящее время страны-участницы Североатлантического запаса испытывают существенный дефицит вооружений и боеприпасов.

Смит утверждает, что в для восполнения запасов оружия, которые были истощены постоянными поставками Украине, блок НАТО активно работает с военно-промышленным комплексом.