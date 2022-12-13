Агутин унизил SHAMAN на Песне года у всех на глазах
2022-12-13 18:46
Певец Леонид Агутин, увидев на ковровой дорожке ежегодного фестиваля "Песня года" Ярослава Дронова, поспешил скрыться, чтобы не стоять с ним рядом. Окружающие сочли такой поступок унижением по отношению к SHAMAN.
Леонид Агутин при всех унизил молодого исполнителя SHAMAN на традиционном музыкальном фестивале "Песня года".
Он не пожелал находится рядом с Ярославом Дроновым на красной дорожке.
SHAMAN - лауреат "Песни года- 2022" за песню "Встанем", благодаря которой он стал известным в РФ.
Агутин мгновенно исчез, увидев молодого коллегу на красной дорожке.
Опубликовано: Наталья Гончарова