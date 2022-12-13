Возлюбленная Тимати Иванова похвасталась браслетами Cartier стоимостью в 6 000 000 рублей в соцсетях

Модель Валентина Иваноа встречается с рэп-исполнителем Тимати и присутствовала с ним на свадьбе Джигана с Оксаной Самойловой. Возлюбленная музыканта похвасталась браслетами Cartier стоимостью в 6 000 000 российских рублей, в которых пришла на праздник.

Любимая девушка рэпера Тимати, модель Валентина Иванова, надела дорогостоящие браслеты на свадьбу блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. Стоимость этих ювелирных изделий равна 6 000 000 российских рублей.

Джиган и Самойлова сыграли пышную свадьбу спустя 10 лет после росписи с кучей знаменитостей, в число которых вошли и Тимати с его возлюбленной.