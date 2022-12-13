Васильева намерена подарить своей новорожденной внучке московскую квартиру
2022-12-13 19:16
Актриса театра и кино Татьяна Васильева намерена вручить своей новорожденной внучке квартиру в Москве.
Актриса Татьяна Васильева совсем недавно стала бабушкой уже в 5-ый раз. У сына знаменитости Филиппа родилась дочь Сара.
Васильева заявила, что собирается подарить своей маленькой внучке квартиру в российской столице.
Об этом артистка заявила в эфире передачи "Светская Хроника".
Опубликовано: Наталья Гончарова