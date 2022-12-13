Семенович сыграет в следующем году свадьбу

Певица Анна Семенович не распространяется по поводу личной жизни. Не называет знаменитость и имя своего нового возлюбленного, но не исключает, что выйдет замуж в 2023 году.

Экс-вокалистка группы "Блестящие" Анна Семенович не посвящает окружающих в свою личную жизнь. Имя нового избранника артистки также неизвестно.

Однако это не мешает певице хвастаться подарками своего бой-френда.

Судя по дорогим подаркам, новый мужчина артистки в деньгах нужды не испытывает.

Общаясь со своими подписчиками, Анна рассказала, что ей подарили ювелирное украшение, не забыв сопроводить свой ответ снимком. Семенович не исключает вероятности, что в следующем году будет замужней дамой.