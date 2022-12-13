Данко рассказал о звонках из прокуратуры после избиения Барецкого

Певец Данко заявил, что не знает шоумена Стаса Барецкого, хотя в сети распространилось видео общения знаменитостей баре. Барецкий же подозревает исполнителя в том, что он организовал нападение на него.

Данко рассказал, что ему звонили из прокуратуры после того, как был избит шоумен Стас Барецкий.

По утверждению певца, он не знаком с Барецким. Но видео, которые выложены в сеть, говорят об обратном.

Барецкий высказал подозрения по поводу того, что люди Данко причастны к его избиению и ограблению.

Шоумен после нападения попал в больницу с сотрясением мозга, а также у него украли 120 000 российских рублей и телефон.