Кушанашвили высказался по поводу выступления Орбакайте и Николаева в шоу Дуэты

Ведущий Кушанашвили рассказал, что думает о номере Кристины Орбакайте и Игоря Николаева в цветах украинского флага.

Выступление исполнителей Кристины Орбакайте и Игоря Николаева в рамках шоу "Дуэты" было жестко раскритиковано соотечественниками.

Все дело в том, что артисты вышли на сцену в желто-синей гамме, что соответствует цветам флага Украины.

Ведущий Отар Кушанашвили знаменитостей осуждать не стал, а по поводу их выступления написал лаконичное и лестное: "Обожаю!".