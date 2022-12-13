Кушанашвили высказался по поводу выступления Орбакайте и Николаева в шоу Дуэты
2022-12-13 20:03
Ведущий Кушанашвили рассказал, что думает о номере Кристины Орбакайте и Игоря Николаева в цветах украинского флага.
Выступление исполнителей Кристины Орбакайте и Игоря Николаева в рамках шоу "Дуэты" было жестко раскритиковано соотечественниками.
Все дело в том, что артисты вышли на сцену в желто-синей гамме, что соответствует цветам флага Украины.
Ведущий Отар Кушанашвили знаменитостей осуждать не стал, а по поводу их выступления написал лаконичное и лестное: "Обожаю!".
Опубликовано: Наталья Гончарова