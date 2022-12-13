Арестович заявил, что Владимир Зеленский «полностью переродился» за время спецоперации

Советник ОП Украины Алексей Арестович заявил, что Владимир Зеленский «полностью переродился» за время проведения спецоперации.

13 декабря советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью признанному в России иноагентом Дмитрию Гордону заявил о том, что Владимир Зеленский за проведения специальной военной операции «полностью переродился», став «уставшим очень сильно» человеком.

Арестович добавил, что невзирая на усталость глава киевского режима Зеленский, начинавший своё карьерный путь с игры в КВН, всё ещё способен на юмор и не разучился шутить.