Михалков отреагировал на санкции Евросоюза против него

Режиссер Никита Михалков высказался относительно санкций, которые против него введены Евросоюзом, в интервью одному из изданий.

Именитый режиссер Никита Михалков отреагировал на попадание своего имени в санкционный список Евросоюза, поделившись своими соображениями по поводу в интервью изданию "Daily Storm".

Михалков сообщил, что санкции Евросоюза против него значат, что его видеоблог смотрят во всем мире, что не может не вызывать гордости.

Также санкции намерены ввести и против певца Григория Лепса, и ведущего ТВ Бориса Корчевникова.