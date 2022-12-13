Ежегодно на Землю из космоса падает более 5000 тонн пыли

Забудьте на секунду об астероидах-убийцах. Большая часть внеземной материи на Земле невидима невооруженным глазом.

В то время как угрожающие астероиды занимают воображение общественности, когда дело доходит до столкновений с инопланетянами, реальность такова, что планету Земля бомбят ежедневно - просто эти космические снаряды настолько крошечные, что мы их почти не замечаем. Когда мы их замечаем, это потому, что они освещают небо красивым метеоритным дождем. Теперь ученые точно подсчитали, сколько внеземной материи попадает в атмосферу планеты.

В течение почти 20 лет исследователи из Французского национального центра научных исследований (CNRS), Университета Париж-Сакле и Национального музея естественной истории во Франции собирали и анализировали микрометеориты. В исследовании, которое должно быть опубликовано 15 апреля в журнале Earth & Planetary Science Letters , они пришли к выводу, что почти 5200 тонн этих микрометеоритов достигают Земли .

Немногочисленные микрометеориты, пережившие попадание в атмосферу, могут упасть в любую точку Земли. Однако чертовски невозможно отличить их от обычной земной пыли и почвы - если только вы не находитесь в Антарктиде.

Франко-итальянская станция Конкордия (Купол C), расположенная примерно в 1100 километрах от побережья Земли Адели в самом сердце Антарктиды, практически лишена земной пыли. Итак, исследователи знают, что любая пыль, которую они обнаруживают в снегу, имеет хорошие шансы быть внеземного происхождения.

За последние два десятилетия шесть экспедиций собрали бесчисленные образцы микрометеоритов размером от 30 до 200 микрометров - настолько малы, что невидимы невооруженным глазом.

Основываясь на этих образцах, исследователи сначала рассчитали годовой поток массы, увеличивающейся на поверхности на квадратный метр в год. Для всей поверхности планеты годовой поток микрометеоритов составляет 5200 тонн в год.

Для сравнения, годовой поток более крупных объектов, таких как метеориты, размер которых обычно колеблется от размера гальки до кулака, составляет менее десяти тонн в год.

Исследователи также провели статистический анализ, который показал, что 80% метеоритов происходят от комет, а остальные - от астероидов. В то время как астероиды состоят из металлов и каменистого материала, кометы состоят из льда, пыли, каменистых материалов и органических соединений.

В будущем астрофизики смогут использовать эту информацию для моделирования образования молодой Земли, на которое большое влияние оказало количество доступных частиц межпланетной пыли.