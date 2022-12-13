На Украине приняли спорный закон против оппозиционных СМИ

Депутат Верховной Рады Украины сообщил о принятии закона о медиа, который активно критиковали журналисты и правозащитники.

Во втором чтении за данный законопроект проголосовали 299 депутатов Верховной рады.

По новому закону Национальному совету Украины по телевидению и радиовещанию разрешается закрывать СМИ и назначать им штрафы, причем без решения суда.

Ранее на Западе выразили недовольство по поводу закрытия на Украине оппозиционных СМИ и запрета партий оппозиции.