Загитова стала лучшей ведущей России

Фигуристка Алина Загитова обрела статус лучшей ведущей российского телевидения по версии популярного издания "Комсомольская правда".

Олимпийская чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова - лучшая ведущая РФ по версии известного издания "Комсомольская правда".

Целых 49, 87 % Загитова набрала в опросе читателей, обойдя свою коллегу Анну Щербакову, которой удалось собрать 43,4% голосов.

На третьем месте оказалась Екатерина Стриженова с 3,14%, как сообщает "kp.ru".