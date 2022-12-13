Загитова стала лучшей ведущей России
2022-12-13 20:40
Фигуристка Алина Загитова обрела статус лучшей ведущей российского телевидения по версии популярного издания "Комсомольская правда".
Олимпийская чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова - лучшая ведущая РФ по версии известного издания "Комсомольская правда".
Целых 49, 87 % Загитова набрала в опросе читателей, обойдя свою коллегу Анну Щербакову, которой удалось собрать 43,4% голосов.
На третьем месте оказалась Екатерина Стриженова с 3,14%, как сообщает "kp.ru".
Опубликовано: Наталья Гончарова