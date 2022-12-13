Российские инструкторы обучают белорусских операторов бесплотников

Пресс-служба Минобороны Беларуси сообщила, что в республике проводятся учения, в рамках которых с белорусскими операторами беспилотников работают российские инструкторы.

По словам руководителя главного управления боевой подготовки ВС РБ генерал-майора Андрея Некрашевича, квадрокоптеры сейчас есть практически в каждой роте белорусских военных.

Он отметил, что инструкторы с боевым опытом обучают военнослужащих региональной группировки войск.

Занятия по боевой готовности в Вооруженных силах Беларуси начались 6 декабря.