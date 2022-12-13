Ученые вырастили слезные железы и заставили их плакать

Большинство органов взрослого человека способны к регенерации, что означает, что они обновляют свои клетки, чтобы ткань оставалась здоровой и функциональной.

Эта способность обеспечивается взрослыми стволовыми клетками , которые присутствуют в большинстве органов и делятся, чтобы создать новые клетки, которые заменяют старые, поврежденные.

Оказывается, эти стволовые клетки можно выделить и выращивать в лаборатории. Когда мы это делаем, стволовые клетки образуют крошечные репликанты органов, из которых они были извлечены, мы называем их органоидами.

До недавнего времени было очень сложно изучить стволовые клетки в лаборатории, поскольку их нельзя было культивировать в чашке Петри. Затем, в 2009 году, был найден идеальный рецепт культивирования стволовых клеток кишечника , которые выросли в крошечные копии кишечника: мини-орган. Из-за этого сходства эти модели называют in vitro «органоидами».

С тех пор большинство органов было создано в форме органоидов , используемых для изучения физиологии и болезней, связанных с этой конкретной тканью.

Поскольку в лаборатории создается все больше и больше органов в виде органоидов, ученые искали орган, который еще не воспроизводился: слезную железу. Слезная железа на самом деле является очень важным органом: она производит слезы, которые смазывают глаз и защищают его от инфекций.

Чтобы начать культивирование органоидов, нужна ткань непосредственно от пациента. Ученые получили образцы слезной железы из больницы и переработали их на мелкие кусочки.

Эти кусочки были помещены в каплю геля, похожую на подушку. Важно отметить, что этот гель позволяет стволовым клеткам расти в трехмерной среде, что позволяет им принимать любую форму. Стимулируя деление стволовых клеток слезной железы, ученые заставили культуру расти. Несколько дней спустя они действительно смогли увидеть первые органоиды слезной железы в блюде, имеющем форму сферы.

Последним шагом в наших экспериментах было заставить наши органоиды плакать. У людей плач при чувстве боли вызывается такими раздражителями , как адреналин . Чтобы воссоздать этот процесс в блюде, мы подвергли органоиды слезной железы адреналину. Адреналин заставил органоидные сферы нашей слезной железы раздуваться, как воздушные шары. Органоиды скрывали свои слезы изнутри: плакали, но слезам некуда было деваться.

Что теперь можно сделать с органоидами слезной железы? Во-первых, ученые могут использовать их, чтобы изучить, как работает слезная железа: как она производит слезы, какие слезы могут образовывать и что происходит, когда слезная железа больше не производит слезы.

В настоящее время людям с синдромом сухого глаза необходимо постоянно наносить глазные капли для смазывания глазной поверхности. С помощью органоидов слезной железы ученые теперь могут искать более эффективные лекарства, которые могут помочь в лечении синдрома сухого глаза. Органоиды слезной железы могут быть даже трансплантированы обратно пациентам с синдромом сухого глаза.