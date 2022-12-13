Шура сообщил, что Рязанов предлагал ему роль в своем последнем фильме

Певец Шура утверждает, что режиссер Эльдар Рязанов предлагал ему сыграть в его последней картине, которую снять не успел.

Шура сообщил в интервью "Газета.ру", что известный советский режиссер Эльдар Рязанов предлагал ему роль в своей последней картине.

Знаменитость должен был сыграть Кикимору.

Шура утверждает, что у него дома лежит папка со сценарием фильма именитого режиссера, который не успел снять этот проект.