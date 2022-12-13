Постпред США в НАТО заявила об «очень реальной» нехватке вооружений в альянсе

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что в Североатлантическом альянсе возник «очень реальный» дефицит вооружений из-за поставок на Украину.

Отдельно она отметила сокращающиеся запасы оружия в Эстонии, которая предоставила Украине существенную помощь.

Смит сообщила, что США и союзники убеждают оборонные компании увеличить выпуск вооружений или возобновить их производство, гарантируя востребованность продукции.

Ранее в Германии сообщили об истощении запасов оружия на складах и необходимости вложений 20 млрд евро в восстановление арсенала.