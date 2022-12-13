В ООН обеспокоены роспуском совета доверия и безопасности в Twitter

Информация о роспуске совета доверия и безопасности в Twitter вызвала обеспокоенность в ООН.

Официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик отметил, что соцсеть теперь не защищена от распространения дезинформации и ненависти.

Он подчеркнул, что руководство Twitter должно сделать все возможное, чтобы этого не произошло.

О роспуске совета ранее сообщил телеканал CNN. Данная структура занималась вопросами безопасность в соцсетях, борьбой с призывами к насилию и эксплуатации детей.