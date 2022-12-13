В ООН обеспокоены роспуском совета доверия и безопасности в Twitter

APS
2022-12-13 21:10

Информация о роспуске совета доверия и безопасности в Twitter вызвала обеспокоенность в ООН.

Официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик отметил, что соцсеть теперь не защищена от распространения дезинформации и ненависти.

Он подчеркнул, что руководство Twitter  должно сделать все возможное, чтобы этого не произошло. 

О роспуске совета ранее сообщил телеканал CNN. Данная структура занималась вопросами безопасность в соцсетях, борьбой с призывами к насилию и эксплуатации детей.  

Опубликовано: Светлана Репина







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