МАГАТЭ обеспечит постоянное присутствие своих делегаций на всех АЭС Украины

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и украинский премьер-министр Денис Шмыгаль пришли к соглашению о мониторинге ситуации на всех АЭС Украины с участием сотрудником международного агентства по атомной энергетике.

13 декабря пресс-служба МАГАТЭ сообщила, что генеральный директор организации Рафаэль Гросси и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провели новые переговоры, в рамках которых между Киевом и международным атомным агентством была достигнута договорённость о непрерывном нахождении сотрудников данного ведомства на всех украинских атомных электростанциях.

В пресс-релизе МАГАТЭ отмечается, что подобные меры направлены на предотвращение ядерных угроз во время боевых действий между Россией и Украиной.