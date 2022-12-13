Тема «Войны в Украины» резко исчезла из трендов Твиттера

Михаил Подоляк пожаловался, что Украина исчезла из повестки в социальной сети Твиттер.

Советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пожаловался, что в Твиттере пропала из трендов "Война в Украине". Об этом пишет информационное агентство Sputnik.

Также Подоляку не понравилось, что резко сократилось количество информации о "российской агрессии".

Более того, Подоляк утверждает, что Твиттер не позволяет регистрироваться пользователям с украинскими номерами телефонов.