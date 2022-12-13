Тема «Войны в Украины» резко исчезла из трендов Твиттера
2022-12-13 22:04
Михаил Подоляк пожаловался, что Украина исчезла из повестки в социальной сети Твиттер.
Советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пожаловался, что в Твиттере пропала из трендов "Война в Украине". Об этом пишет информационное агентство Sputnik.
Также Подоляку не понравилось, что резко сократилось количество информации о "российской агрессии".
Более того, Подоляк утверждает, что Твиттер не позволяет регистрироваться пользователям с украинскими номерами телефонов.
Опубликовано: Никлай Скира