Брат Уилана: освобождение Пола должно стать приоритетом для Байдена

Брат Уилана Дэвид заявил, что освобождение осужденного за шпионаж Пола должно быть приоритетом для администрации Байдена.

По словам Дэвида Уилана, власти США « не допустят, чтобы у них под ногами проросла трава».

Он отметил, что сообщения о предстоящих переговорах с Россией по поводу Пола являются доброй вестью, вселяющей надежду.

Ранее советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что переговоры с РФ о судьбе Пола Уилана состоятся на этой неделе.