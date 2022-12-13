Twitter начал отказывать в регистрации пользователям с украинскими номерами телефонов

Михаил Подоляк пожаловался на то, что Твиттер отказывает в регистрации украинским пользователям.

Украинским пользователям начали отказывать в регистрации в социальной сети Твиттер. Об этом рассказал советник Зеленского Михаил Подоляк.

"Люди жалуются на невозможность войти в аккаунт и зарегистрироваться с украинским номером", - написал Подоляк.

Также он пожаловался на то, что тема Украины начала пропадать из трендов в этой социальной сети в последнее время.