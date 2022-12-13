Twitter начал отказывать в регистрации пользователям с украинскими номерами телефонов
2022-12-13 22:12
Михаил Подоляк пожаловался на то, что Твиттер отказывает в регистрации украинским пользователям.
Украинским пользователям начали отказывать в регистрации в социальной сети Твиттер. Об этом рассказал советник Зеленского Михаил Подоляк.
"Люди жалуются на невозможность войти в аккаунт и зарегистрироваться с украинским номером", - написал Подоляк.
Также он пожаловался на то, что тема Украины начала пропадать из трендов в этой социальной сети в последнее время.
Опубликовано: Николай Скира