Данилов: в Украине налажено производство 152 мм и 122 мм артиллерийских снарядов

Глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что киевский режим наладил производство 152 мм и 122 мм артиллерийских снарядов для ВСУ.

13 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона «Единые новости» заявил о том, что киевский режим смог наладить собственное производство 152 мм и 122 мм артиллерийских снарядов в промышленных масштабах.

Данилов уточнил, что украинские предприятия оборонного комплекса в скором времени также начнут массовый выпуск «мин и многих других вещей» для обеспечения боеспособности Вооружённых сил Украины.