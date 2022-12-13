Эрдоган поехал в Туркменистан договариваться о поставках газа через Каспий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Туркменистан. Там должны состояться переговоры о поставках туркменского газа по Каспию с участием Азербайджана.

Эрдоган взял с собой министра энергетики Турции и подчеркнул, что рассчитывает на организацию таких поставок.

Ранее сообщалось, что Турция намерена возобновить поставки газа из Туркменистана в Европу в обход России.

Тогда же появилась информация, что Эрдоган намерен обсудить этот вопрос с лидерами Туркменистана и Азербайджана.