Россия обещает ответ за вынужденный выезд своих дипломатов из США

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона обязательно ответит на вынужденный отъезд своих дипломатов из США.

Он уточнил, что речь идет о визовых ограничениях, введенных в 2003 году, из-за которых российские дипломаты были вынуждены покинуть Соединенные Штаты.

Рябков отметил, что Россия всегда отвечает по принципу «око за око», но не всегда делает это симметрично.

По его словам, администрация США приняла немотивированное решение, по которому группа сотрудников российского посольства вынуждена покинуть страну.