Ученые выяснили, что города тонут под собственным весом

Согласно новому исследованию, города стали настолько большими и многолюдными, что они постепенно разрушаются под собственным весом и уходят под землю.

Исследователи специально рассмотрели Сан-Франциско в качестве примера и обнаружили, что город, возможно, уже просел на 8 сантиметров (или 3,1 дюйма) - что, по их мнению, вероятно, происходит и в других городах.

Это открытие вызывает особую озабоченность, поскольку города (особенно прибрежные) уже подвержены повышению уровня моря из-за изменения климата. Уровень моря уже поднялся на 21–24 сантиметра (или 8–9 дюймов) с 1880 года, и этот показатель ускоряется, увеличивая риск наводнений, экстремальных погодных явлений и прибрежной эрозии.

В то же время неуклонная миграция населения Земли из сельских в городские центры происходит практически во всех частях мира. В настоящее время около 50% населения Земли живет в городах, а к 2050 году, по прогнозам, это число вырастет до 70%, по данным ООН. Наряду с людьми урбанизация вызвала перераспределение масс в концентрированные районы. Другими словами, города постоянно становятся тяжелее, и не только из-за переезда в них людей.

Почти все необходимое для поддержания населения города должно быть завезено извне. Глобальная сеть поставщиков доставляет продукты питания, топливо, воду, автомобили, общественный транспорт, тротуары, трубы, бетон и сталь с больших расстояний. Каждый мыслимый объект, который нужен или нужен людям, помещается и хранится на относительно небольших площадях. Исследователи задавались вопросом, не окажет ли весь этот концентрированный вес какое-то влияние. И вот, оно есть.

В исследовании не учитывался вес вещей за пределами зданий, таких как транспортная инфраструктура, автомобили или люди. Это означает, что город мог затонуть более чем на 80 миллиметров. Для исследователя это явный признак того, что такой же тип погружения может происходить и в других частях мира, в зависимости от географии каждого города.