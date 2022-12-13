Глава ВСУ Залужный попросил Зеленского разрешить отступление войск из Бахмута

Украинские войска могут в скором времени отойти из Бахмута, если Зеленский это одобрит.

Телеграм-канал "Мир сегодня с "Юрий Подоляка" рассказал о возможном отступлении Вооруженных сил Украины из Бахмута.

По заявлению авторов канала, главнокомандующий ВСУ генерал Залужный попросил разрешения Владимира Зеленского одобрить отвод войск.

"Наш источник в ОП рассказал, что Залужный делал большой доклад на ставке по ситуации в Бахмуте и просил Зеленского вывести войска из города по примеру Северодонецка/Лисичанска", - говорится в сообщении.