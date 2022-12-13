Зеленский попросил 12 млрд евро на восстановление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время международной конференции по поддержке страны в Париже заявил, что на восстановление украинских объектов нужно 12 млр евро.

Он рассказал, что боевые действия коснулись 11 областей Украины, восстанавливать необходимо свыше 50 тысяч объектов.

Украинский лидер призвал присоединиться к такой оказанию помощи прямо сейчас, напомнив о «шефстве» Франции над Черниговщиной.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил о том, что на восстановление страны потребуются сотни миллиардов евро.