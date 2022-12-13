Sunday Times: американский военный летчик арестован за обучение китайских пилотов

Издание Sunday Times сообщает, что военный летчик американской морской пехоты в отставке Дэниэл Дагган арестован в Австралии за то, что обучал китайских пилотов посадке на авианосцы.

Обучение проходило в летной школе на территории ЮАР. Летчика обвиняют в нарушении закона США о контроле над вооружениями.

Всего летчику предъявлено четыре обвинения, в том числе в сговоре с целью обмана США и незаконного экспорта оборонных услуг в Китай.

Примечательно, что речь идет об обучении, которое происходило в 2010 и 2012 годах. После 10 лет службы в морской пехоте США Дагган переехал в Австралию, а затем в Пекин.