Пентагон: ВСУ не использовали американское оружие в военных преступлениях
2022-12-13 22:59
В Штатах заявили, что их оружие не имеет отношения к военным преступлениям на территории Украины.
Как сообщает телеграм-канал Вести, Соединенные Штаты провели расследования использования своего оружия в Украине.
В Пентагоне заявили, что свидетельств использованиях американского оружия для совершения военных преступлениях не найдено.
"Пентагон: США не нашли доказательств использования западной военной помощи Украине в противозаконных целях", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира