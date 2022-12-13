Пентагон: ВСУ не использовали американское оружие в военных преступлениях

В Штатах заявили, что их оружие не имеет отношения к военным преступлениям на территории Украины.

Как сообщает телеграм-канал Вести, Соединенные Штаты провели расследования использования своего оружия в Украине.

В Пентагоне заявили, что свидетельств использованиях американского оружия для совершения военных преступлениях не найдено.

"Пентагон: США не нашли доказательств использования западной военной помощи Украине в противозаконных целях", - говорится в сообщении.