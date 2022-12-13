Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации Окружного административного суда Киева.

Во вторник, 13 декабря 2022 года, действующий президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации Окружного административного суда Киева, против главы которого Павла Вовка США на прошлой недели санкционные ограничения за вымогательства взяток в обмен на вмешательство в судебные и другие государственные процессы.

Ранее Верховная Рада Украины своим решением ликвидировала Окружной административный суд Киева. «За» проголосовали 310 из 343 народных депутатов.