Bild: подозреваемые в попытке госпереворота в Германии могли быть связаны с Россией

В рамках расследования дела о попытке госпереворота в Германии прокуратура обнаружила связи подозреваемых с Россией.

Так, инициатор путча принц Генрих XIII в прошлом году участвовал в праздновании Дня России в генконсульстве РФ в Бельгии. Его спутница по имени Виталия является гражданкой России.

По данным прокуратуры, заговорщики планировали согласовать новый государственный строй в стране с государствами, одержавшими победу во Второй мировой войне.

Для организации таких переговоров они планировали привлечь Россию.