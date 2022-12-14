Armenpress: Азербайджан блокировал поступление газа в Нагорный Карабах

Агентство Armenpress со ссылкой на Информационный штаб Арцаха сообщает, что Азербайджан блокировал поступление газа в Нагорный Карабах.

В заявление штаба сказано, что перекрытие подачи газа в такую холодную погоду является экономическим и гуманитарным терроризмом против мирного населения.

В прошлый раз Азербайджан блокировал поступление газа в Нагорный Карабах в марте этого года.

Ранее сообщалось, что азербайджанская группировка заблокировала Лачинский коридор между Нагорным Карабахом и Арменией.