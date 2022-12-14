Глава МАГАТЭ Гросси: о ситуации на Запорожской АЭС наметился прогресс
2022-12-14 00:25
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что во время его встречи с украинским премьером Денисом Шмыгалем удалось достичь прогресса по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
Встреча состоялась 13 декабря в Париже и продолжалась 2 часа. Обсуждался вопрос защиты Запорожской атомной электростанции.
Гросси также сказал, что на всех АЭС Украины будут размещены миссии МАГАТЭ для обеспечения безопасности.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что МАГАТЭ добилось вывода тяжелых вооружений с территории Запорожской АЭС.
Опубликовано: Светлана Репина